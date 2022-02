ATP - Acapulco : A.Zverev exclu !

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW

Due to unsportsmanlike conduct at the conclusion of his doubles match on Tuesday night, Alexander Zverev has been withdrawn from the tournament in Acapulco.



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Huitièmes de finale

1er tour

Paire (FRA)

Mannarino (FRA)

Alexander Zverev est décidément passé par toutes les émotions ces dernières heures. Tenant du titre du tournoi d'Acapulco, l'Allemand, 3eme joueur mondial et tête de série n°2, avait bien failli perdre son titre d'entrée, pour son premier tour, après avoir dû batailler 3h22 contre l'Américain Jenson Brooksby, 47eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 7-6 (10), 6-2). Un match qui s'était alors terminé à 4h54 du matin. Du jamais vu dans le tennis professionnel., contre la paire composée du Britannique Lloyd Glasspool et du Finlandais Harri Heliovaara (6-2, 4-6, 10-6 et 1h19 de jeu). Mais à l'issue de cette rencontre, Alexander Zverev a littéralement pété les plombs. En effet, le 3eme joueur mondial a alors tapé, avec sa raquette, à trois reprises, la chaise de l'arbitre, comme le montrent les images. Juste après cela, l'Allemand s'est alors assis, avant de se relever pour insulter l'arbitre et donner un ultime coup de raquette dans la chaise de celui-ci.Un geste et des propos qui lui coûtent donc particulièrement cher. En effet, peu de temps après, l'organisation du tournoi s'est emparée de son compte Twitter officiel, pour acter l'exclusion du principal intéressé : "En raison d'un comportement antisportif à l'issue de son match de double mardi soir, Alexander Zverev a été retiré du tournoi d'Acapulco.", qui pourrait être particulièrement lourde : "En outre, si le premier vice-président, chargé des règles et compétitions, détermine qu'il s'agissait d'une infraction particulièrement néfaste au bon déroulement du tournoi ou portant préjudice à l'intégrité du sport, il peut envisager des sanctions supplémentaires (amendes ou suspensions)." Par conséquent, l'Allemand Peter Gojowczyk, 95eme joueur mondial et lucky loser, qui aurait dû affronter Alexander Zvevev en huitièmes de finale, se qualifie ainsi directement pour les quarts.Medvedev (RUS, n°1) - Andujar (ESP, PR)Nishioka (JAP, Q) - Fritz (USA, n°7)Nadal (ESP, n°4) - Kozlov (USA, LL)Lajovic (SER) - Paul (USA)Carreno Busta (ESP, n°8) - Giron (USA)Wolf (USA, Q) - Tsitsipas (GRE, n°3)Norrie (GBR, n°6) - Isner (USA)bat A.Zverev (ALL, n°2), exclubat: 6-3, 6-4bat Hernandez (MEX, WC) : 6-0, 6-1bat Lopez (ESP) : 2-6, 6-0, 6-4bat: 6-3, 6-3bat Kudla (USA, LL) : 6-3, 6-2bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5bat Berrettini (ITA, n°5) : 4-6, 5-1 abandonbat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4bat Millman (AUS) : 7-6 (3), 2-0 abandonbat Sonego (ITA) : 3-6, 7-6 (7), 6-2bat Djere (SER) : 7-6 (7), 7-6 (4)bat Altmaier (ALL, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2