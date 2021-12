ATP - Abu Dhabi : Rublev positif au Covid-19 à son tour

❌❌❌ même Rafael Nadal. Rublev a par ailleurs tenu à rappeler qu'il était vacciné et que ce test positif au Covid-19 était uniquement venu freiner sa préparation pour l'Open d'Australie ainsi que son départ pour Melbourne, mais sans pour autant remettre en cause sa présence sur la tournée australienne, dès lors qu'il pourra se rendre en Australie. "Comme vous le savez, je suis complètement vacciné et j'étais en train de me préparer pour l'ATP Cup et l'Open d'Australie. Maintenant, il faut que juste que je récupère et je m'envolerai pour Melbourne quand ce sera sécure pour tout le monde." Rublev assure en effet qu'il est "très bouleversé et concerné par tout ce qu'il se passe". Quand à la liste des "victimes" d'Abu Dhabi, elle pourrait encore très vite s'allonger.