ATP : Absent depuis près de deux ans, Chung a repris l'entraînement !

On le croyait disparu des radars à tout jamais, le revoilà sur les courts. Certes, uniquement sur ceux d'entraînement pour le moment, mais peu importe. Hyeon Chung, maintenant âgé de 26 ans, est de retour et c'est déjà une sacrée bonne nouvelle pour les fans du joueur sud-coréen qui s'était très vite invité dans le Top 20 mondial alors que certains spécialistes apprenaient tout juste à le connaître. Le natif de Suwon a publié récemment sur les réseaux sociaux une vidéo de lui à l'entraînement. Une publication accompagnée en légende d'un "Hello" évocateur qui en dit long sur le plaisir que représente pour Chung le premier de voir peut-être enfin le bout du tunnel après trois années marquées essentiellement par des blessures pour celui qui avait fait d'abord fait parler de lui sur le circuit Challenger. Débarqué ensuite sur le circuit principal, ce joueur très agressif aussi incisif en revers qu'en coup droit et présentant la particularité de porter des lunettes, d'ailleurs assez imposantes, avait très vite enchaîné les exploits. Le futur 19eme au classement avait notamment croqué Zverev à Barcelone en 2017, puis Gaël Monfils à Munich lors d'une même année qui avait vu le grand (il mesure 1,88m) Sud-Coréen s'offrir également David Goffin, Andrey Rublev, Sam Querrey ou encore Roberto Bautista Agut avant de remporter en fin de saison à Milan le Masters des jeunes, avec au passage des succès contre Denis Shapovalov, Daniil Medvedev ou encore Rublev, et ce à deux reprises.

Opéré d'une grave blessure au dos

Bien évidemment, pour la majorité des suiveurs, Chung, c'est surtout cet incroyable parcours à Melbourne lors de l'Open d'Australie 2018. Uniquement battu par Roger Federer en demi-finales, et encore sur abandon après qu'une première blessure est venu contrarier ses plans et le stopper dans son élan, Chung avait vécu une quinzaine pas loin d'être rêvée, n'en déplaise à Medvedev, Zverev ou même Novak Djokovic, ayant tous découvert en ce début d'année 2018 le talent de celui qui ne compte aucun titre sur le circuit à ce jour mais avait encore fait très fort dans la foulée de son superbe Open d'Australie en se hissant en quarts de finale à Indian Wells et Miami et dans le dernier carré de Munich, quelques jours plus tard. Les ennuis ont alors commencé pour Chung, blessé régulièrement, notamment au dos. Une grave blessure qui lui a valu de se faire opérer. Sorti dès le deuxième tour des qualifications de Roland-Garros en septembre 2020, il n'a plus jamais rejoué un match depuis. De retour à l'entraînement, le grand absent des deux dernières années pourrait toutefois renouer prochainement avec la compétition. Sauf nouveau coup dur pour celui que l'on ne pensait même plus revoir un jour à l'œuvre. Pourtant, Hyeon Chung est bien de retour.