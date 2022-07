ATP : A.Zverev ne compte pas revenir trop vite

🤕 Après plus de trois heures de combat intense, Alexander Zverev, touché à la cheville, a abandonné avant la fin du deuxième set

A.Zverev ne veut pas aller trop vite

Alexander Zverev prépare son retour. Victime d’une déchirure au niveau des ligaments de la cheville droite lors de sa demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal, l’Allemand est en pleine phase de rééducation qu’il « se passe très bien » selon l’intéressé, qui s’est récemment exprimé dans un entretien accordé à la déclinaison allemande d’Eurosport. « Je fais des progrès chaque jour et j'ai hâte de passer à l'étape suivante qui me rapprochera encore des courts de tennis », a-t-il ajouté. Se languissant des courts, l’actuel numéro 2 mondial derrière Daniil Medvedev admet être dans le flou concernant sa reprise. « Nous n'avons pas encore décidé d'une date exacte pour mon retour à la compétition, mais je travaille très dur chaque jour pour que ça arrive aussi tôt que possible », affirme le finaliste de l’US Open en 2020 face à Dominic Thiem. Mais, ce qui est certain, c’est qu’Alexander Zverev ne reviendra que lorsqu’il sera à 100% de ses capacités. « Je veux gagner chaque tournoi dans lequel je m’engage, affirme l’Allemand. C'est mon caractère, je ne veux pas m'aligner juste pour être là, participer. C'est pour ça que je reviendrai quand je me sentirai capable de gagner. »Interrogé sur le risque que serait une reprise de la compétition à la fin du mois d’août prochain lors de l’US Open, Alexander Zverev a balayé cela d’un revers de la main. « Que mon tournoi de reprise soit un Grand Chelem ou pas, peu importe, a clamé le numéro 2 mondial dans cet entretien. Ce n'est pas une question d'importance du tournoi, mais du niveau de confort qui est le mien quand je vais revenir. C'est le plus important pour moi. » Assurant qu’il « y a toujours des risques dans le sport professionnel et même dans la vie de tous les jours », l’Allemand affirme qu’il fait « tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème » quand il foulera à nouveau les courts. Il n’est toutefois pas question de faire n’importe quoi et Alexander Zverev confir qu’il sera « à l’écoute » de son corps. « Bien sûr, tu veux t'entraîner et travailler autant que possible, mais sans franchir la ligne rouge, ajoute-t-il. J'ai l'habitude de repousser chaque jour les charges de travail mais, aujourd'hui, ce serait contreproductif. » Il faudra donc faire preuve de patience avant de voir à nouveau celui qui a tant mis en difficulté Rafael Nadal cette année à Roland-Garros.