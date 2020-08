ATP : A New York, Djokovic tape (déjà) la balle

Novak Djokovic ne perd pas de temps. Seule immense tête d'affiche confirmée en vue de l'US Open, le n°1 mondial s'est déjà entraîné, dès dimanche, sur le court Arthur-Ashe. C'est aussi là que ferrailleront tous les joueurs et joueuses à partir de la fin de cette semaine, pour le tournoi de Cincinnati (Masters 1000 pour les garçons) délocalisé sur le site de New York, en raison des circonstances sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.Alors que Roger Federer avait annoncé dès le mois de juin qu'il stoppait entièrement sa saison à cause d'une nouvelle opération au genou, Rafael Nadal a lui décliné le tournoi américain du Grand Chelem il y a deux semaines.au classement historique des victoires lors des quatre tournois majeurs - Roger Federer est à 20, Rafael Nadal à 19 et Novak Djokovic à 17. Le Serbe a été dans la tourmente dès le début de l'été, en étant contrôlé positif au coronavirus après avoir organisé l'Adria Tour qui, à Zadar, avait laissé les spectateurs assister aux matchs sans aucune mesure de protection (comme l'autorisait le gouvernement serbe). Jo-Wilfried Tsonga, notamment, était vite venu à sa rescousse face aux nombreuses critiques (pour Nice-Matin) : "Il y a eu peut-être un excès de confiance, mais ce n'est pas le vrai responsable. Il pensait bien faire, il ne doit pas porter le chapeau."