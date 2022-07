Atlanta : Mannarino repêché après le forfait de Kyrgios... et vainqueur

Un bon coup à jouer pour Mannarino en huitièmes

Il devait faire son retour sur le circuit cette semaine à Atlanta après sa finale perdue à Wimbledon, c'est raté. Touché au genou gauche, Nick Kyrgios (27 ans, 47eme) est venu sur le court pour annoncer son forfait aux spectateurs, précisant qu'il jouerait peut-être tout de même en double. Un joueur ayant perdu au dernier tour des qualifications a donc été repêché en dernière minute, et c'est Adrian Mannarino qui a eu cette chance, et en a parfaitement profité. Le n°78 mondial a en effet battu le n°88 et issu des qualifications, Peter Gojowczyk, au premier tour, et il sera donc le seul Français présent en huitièmes de finale.Le Francilien s'est montré impeccable au service, avec 8 aces et 67% de premières balles au compteur, et aucune balle de break à défendre. Dans un premier set où il n'a perdu que trois points sur sa mise en jeu, Mannarino a breaké à 4-3, puis dans le deuxième, il n'a pas réussi à breaker malgré six occasions, et c'est finalement au jeu décisif qu'il s'est imposé.Au prochain tour, il aura encore un bon coup à jouer, contre l'invité américain Andres Martin (21 ans), qui a remporté le tout premier match de sa carrière sur le circuit ATP ce mardi contre Thanasi Kokkinakis : 6-3, 6-2 sans perdre son service.