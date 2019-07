Atlanta: Et Humbert enchaîne... 

Alors même qu'il connaît cette semaine à 21 ans le meilleur classement de sa carrière (46e), suite à sa demi-finale de Newport, Ugo Humbert ne s'arrête pas en si bon chemin : le jeune Français se hisse en 8e de finale du tournoi sur dur d'Atlanta.

La tête de série n°8 rejoint ainsi son compatriote Pierre-Hugues Herbert (n°4) grâce à sa victoire sur le collégien Cole Gromley (19 ans), issu de Georgia Tech et bénéficiaire d'une wild-card, qui s'incline en 2 sets (7-6 [2], 6-2) et 1h15 de jeu.

Au prochain tour, Humbert sera opposé à un autre joueur moins âgé en la personne du Serbe Miomir Kecmanovic, tombeur de l'Américain Jack Sock (7-6 [9], 7-6 [5]).

