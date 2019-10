Anvers: Simon s'offre Tsonga

Alors qu'il restait sur quatre défaites consécutives face à son compatriote, Gilles Simon a réalisé un bon match pour vaincre Jo-Wilfried Tsonga (6-4, 7-5) au 2e tour du tournoi d'Anvers.

C'est la 4e fois en 13 confrontations que "Gilou" domine "Jo", et voilà le Niçois en quarts de finale, face à Stan Wawrinka ou Feliciano Lopez, pour un autre joli duel en perspective.

Pour Tsonga, c'est une opportunité de manquée pour marquer des points afin de remonter dans les 32 meilleurs mondiaux et être tête de série à l'Open d'Australie 2020, son objectif de la fin de saison. Le Manceau, 33e à la Race, sera la semaine prochaine au tournoi ATP 500 de Vienne, où il a reçu une invitation.

