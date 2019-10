Gilles Simon n'a laissé aucune chance à Steve Darcis (6-1, 6-2), ce mardi, au 1er tour du tournoi d'Anvers.

Darcis disputait pourtant son dernier match devant le public belge, lui qui prendra sa retraite en janvier prochain après l'Open d'Australie.

Qualifié pour le 2e tour, Simon sera opposé à un autre Français, Jo-Wilfried Tsonga.

