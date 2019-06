Antalya: Un Paire cuit à l'étouffée

La chaleur qui sévit aussi en Turquie ne réussit pas aux Français. Le premier Tricolore engagé ce mercredi sur le gazon du tournoi d'Antalya était Ugo Humbert : le jeune 64e joueur mondial (21 ans), vainqueur la veille de son premier match après deux éliminations dès le premier tour à Roland-Garros et s'Hertogenbosch, s'incline sèchement en 2 manches (6-4, 7-5) et après 1h25 de jeu, malgré son statut de tête de série n°6, face au Serbe MOmir Kecmanovic (19 ans).

Dans la foulée, c'est Benoît Paire (n°1) qui, pour son entrée en lice, n'était pas en mesure de s'adapter à ces conditions extrêmes. Opposé à un autre Serbe, Viktor Troicki, issu des qualifications, Paire va souffrir terriblement de cette chaleur étouffante, pris de frissons, qu'il signalera à l'arbitre (en vain...) ; il aura beau s'étendre de tout son long sur l'herbe lors des changements de côté et découpé les manches de sa chemise au petit crocodile, rien n'y fera : la défaite était là en 2 sets également (7-6 [4], 7-6 [5]). Et Troïcki, pour son premier quart de finale de l'année, d'affronter au prochain tour son compatriote Kecmanovic.

Victory for Viktor!@troicki_viktor wins his first Tour-level match since January, beating No.1 seed Paire 7-6 7-6 in Antalya.#AntalyaOpen pic.twitter.com/2l1U4TDBfZ