Antalya: Sonego n'a pas pu conclure

Il faudra attendre avant de connaître l'affiche de la finale du tournoi d’Antalya. Ce vendredi, l’Italien Lorenzo Sonego se pensait peut-être tout proche de valider son billet mais le tombeur d'Adrian Mannarino a vu son match face à Pablo Carreno-Busta être interrompu à cause de la pluie et alors qu'il menait d'une manche (6-3, 5-5). La demi-finale reprendra samedi tandis que, plus tôt dans la journée, le Serbe Miomir Kecmanovic avait lui officialisé sa présence en finale en dominant l'Australien Jordan Thompson en trois sets accrochés (7-6 [5], 6-7 [5], 7-6 [1]).