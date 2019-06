Antalya: Premier titre pour Sonego

Lorenzo Sonego remporte le tournoi turc d'Antalya dans la douleur. L'Italien, obligé de terminer sa demi-finale un peu plus tôt ce samedi matin face à Pablo Carreno-Busta (6-3,7-6) après une interruption la veille, pour cause de pluie, a su trouver les ressources physiques pour s'imposer en 3 sets face à Miomir Kecmanovic, quelques heures après (6-7, 7-6, 6-1).

Le 75e joueur mondial au classement ATP, qui avait pourtant mal débuté la partie après la perte du 1er set au tie-break, a relevé son niveau de jeu dans la 2e manche en convertissant sa 2e balle de set pour revenir à égalité, avant de réciter son tennis dans l'ultime et dernier set.

Sonego, qui s'adjuge le premier tournoi de sa carrière, semble donc prêt pour Wimbledon, lui qui entrera en lice, lundi, face à Marcel Granollers.

Back from the brink!



Italian Lorenzo Sonego wins his first ATP title, saving championship point in a 6-7(5) 7-6(5) 6-1 victory over Miomir Kecmanovic in Antalya pic.twitter.com/SmtXorFs0z