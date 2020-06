Adria Tour : Une finale Djokovic-Rublev

Coric sur les talons de Djokovic

ADRIA TOUR

Du 12 juin au 5 juillet à Belgrade, Zadar et Banja Luka (première édition)

Groupe A

Groupe B

>>> Chaque joueur dispute deux matchs le samedi et un le dimanche, plus une éventuelle finale.

>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, qui se déroule le dimanche soir.

>>> Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de quatre jeux chacun, avec un tie-break classique en cas de 3-3.

Samedi 20 juin (à Zadar, Croatie)

Dimanche 21 juin (à Zadar, Croatie)

Après la victoire de Dominic Thiem à Belgrade aux dépens du local Filip Krajinovic, dimanche dernier lors de la première étape de l'Adria Tour, Novak Djokovic et Andrey Rublev s'affronteront dans la soirée pour succéder à l'Autrichien, parti disputer l'UTS ce week-end. Déjà vainqueur samedi de Marin Cilic et Danilo Petrovic,Lui aussi sorti gagnant de ses deux rencontres de la veille (sans même perdre le moindre set), le numéro 1 mondial éliminé au porte de la finale à Belgrade était assuré de sa qualification avant même de jouer - et de remporter - son troisième match du week-end, ce dimanche contre le Croate Serdarusic (4-1, 4-3). En revanche, pour Rublev, le billet pour la finale passait impérativement face à un nouveau succès contre Zverev.En s'imposant dans la douleur face à Marin Cilic samedi soir, l'Allemand pouvait en effet toujours prétendre à la finale et déloger in extremis Rublev de la première place du groupe B. Malheureusement pour le numéro 7 mondial, il n'a pas pesé lourd face au joueur classé au 14eme rang dans la hiérarchie.Autre vainqueur du jour : Borna Coric. Uniquement battu ce week-end par Djokovic, le Croate tombeur à son premier match de Grigor Dimitrov, contraint ensuite de déclarer forfait, est venu à bout de la belle résistance du Serbe Pedja Krstin, 244eme au classement ATP, au prix de deux sets remportés au jeu décisif (7-4, 7-2). Le 33eme joueur mondial termine sur les talons de Djokovic dans le groupe A.2- Borna Coric (CRO) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus3- Nino Serdarusic (CRO) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus4- Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus (forfait après son premier match)5- Pedja Krstin (SER) : 0 victoire, 3 défaites, 0 set gagné, 6 sets perdus2- Danilo Petrovic (SER) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus3- Alexander Zverev (ALL) : 1 victoire, 2 défaites, 2 set gagné, 5 sets perdus4- Marin Cilic (CRO) : 0 victoire, 3 défaites, 2 sets gagnés, 6 sets perdusbat Dimitrov : 4-1, 4-1bat Zverev : 4-3 (2), 4-3 (1)bat Krstin : 4-3 (3), 4-1bat Cilic : 4-3 (5), 2-4, 4-1bat Krstin : 4-3 (5), 4-3 (1)bat Petrovic : 4-2, 4-1bat Coric : 4-1, 4-3 (1)bat Cilic : 4-3 (1), 0-4, 4-3 (1)bat Krstin : 4-3 (4), 4-3 (2)bat Zverev : 4-2, 4-1bat Serdarusic : 4-1, 4-3 (3)Cilic - PetrovicFinale20h00 : Djokovic - Rublev