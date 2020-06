Grigor Dimitrov has tested positive for COVID 19. As a precaution and to protect the health of all participants and visitors, we have decided to cancel the Adria Tour Finale in Zadar.

— Adria Tour Official (@AdriaTennisTour) June 21, 2020

Du 12 juin au 5 juillet à Belgrade, Zadar et Banja Luka (première édition)

Groupe A

Groupe B

>>> Chaque joueur dispute deux matchs le samedi et un le dimanche, plus une éventuelle finale.

>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, qui se déroule le dimanche soir.

>>> Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de quatre jeux chacun, avec un tie-break classique en cas de 3-3.

Samedi 20 juin (à Zadar, Croatie)

Dimanche 21 juin (à Zadar, Croatie)

Après la victoire de Dominic Thiem à Belgrade aux dépens du local Filip Krajinovic, dimanche dernier lors de la première étape de l'Adria Tour, il n'y aura pas de finale dimanche entre Novak Djokovic et Andrey Rublev à Zadar. Une annulation due au, qui avait joué à Zagreb et disputé un match samedi à Zadar, s'inclinant sèchement contre Borna Coric (4-1, 4-1) avant de déclarer forfait. "Je souhaite m'adresser à mes fans et mes amis et leur annoncer que j'ai été testé positif au Covid-19. Je veux m'assurer que toutes les personnes avec qui j'ai été en contact ces derniers jours puissent être testées et qu'elles prennent les précautions nécessaires. Je m'excuse pour le préjudice que j'ai pu causer", a écrit le 19e joueur mondial sur Instagram.Avant l'annonce de ce forfait, Rublev, déjà vainqueur samedi de Marin Cilic et Danilo Petrovic, avaitLui aussi sorti gagnant de ses deux rencontres de la veille (sans même perdre le moindre set), le numéro 1 mondial, éliminé au porte de la finale à Belgrade, était assuré de sa qualification avant même de jouer - et de remporter - son troisième match du week-end, ce dimanche contre le Croate Serdarusic (4-1, 4-3), 300eme mondial et remplaçant de Dimitrov. En revanche, pour Rublev, le billet pour la finale passait impérativement face à un nouveau succès contre Zverev.En s'imposant dans la douleur face à Marin Cilic samedi soir, l'Allemand pouvait en effet toujours prétendre à la finale et déloger in extremis Rublev de la première place du groupe B. Malheureusement pour le numéro 7 mondial, il n'a pas pesé lourd face au joueur classé au 14eme rang dans la hiérarchie.Autre vainqueur du jour : Borna Coric. Uniquement battu ce week-end par Djokovic, le Croate tombeur à son premier match de Grigor Dimitrov, contraint ensuite de déclarer forfait, est venu à bout de la belle résistance du Serbe Pedja Krstin, 244eme au classement ATP, au prix de deux sets remportés au jeu décisif (7-4, 7-2). Le 33eme joueur mondial termine sur les talons de Djokovic dans le groupe A.2- Borna Coric (CRO) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus3- Nino Serdarusic (CRO) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus4- Grigor Dimitrov (BUL) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus (forfait après son premier match)5- Pedja Krstin (SER) : 0 victoire, 3 défaites, 0 set gagné, 6 sets perdus2- Danilo Petrovic (SER) : 2 victoires, 1 défaite, 4 sets gagnés, 2 sets perdus3- Alexander Zverev (ALL) : 1 victoire, 2 défaites, 2 set gagné, 5 sets perdus4- Marin Cilic (CRO) : 0 victoire, 3 défaites, 2 sets gagnés, 6 sets perdusbat Dimitrov : 4-1, 4-1bat Zverev : 4-3 (2), 4-3 (1)bat Krstin : 4-3 (3), 4-1bat Cilic : 4-3 (5), 2-4, 4-1bat Krstin : 4-3 (5), 4-3 (1)bat Petrovic : 4-2, 4-1bat Coric : 4-1, 4-3 (1)bat Cilic : 4-3 (1), 0-4, 4-3 (1)bat Krstin : 4-3 (4), 4-3 (2)bat Zverev : 4-2, 4-1bat Serdarusic : 4-1, 4-3 (3)bat Cilic : 4-2, 4-2FinaleDjokovic - Rublev (match annulé)