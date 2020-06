Djokovic déroule, Zverev s'est fait très peur

ADRIA TOUR

Du 12 juin au 5 juillet à Belgrade, Zadar, au Monténégro et à Banja Luka (première édition)

Groupe A

Groupe B



>>> Le premier de chaque groupe se qualifie pour la finale, qui se déroule le dimanche soir.

>>> Chaque joueur dispute deux matchs par jour le samedi et un le dimanche, plus une éventuelle finale

>>> Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de quatre jeux chacun.

Samedi 13 juin (à Belgrade)

A partir de 19h00 :

Dimanche 14 juin (à Belgrade)

C'est parti pour l'Adria Tour ! Organisé pendant quatre week-ends dans les Balkans par Novak Djokovic en cette période où le circuit ATP est en pause, la compétition a débuté à Belgrade ce samedi. Et le premier vainqueur d'un match de ce tout nouveau Adria Tour se nomme Grigor Dimitrov. Le Bulgare, n°19 mondial, s'est défait du Serbe Dusan Lajovic (23eme) en trois sets, servant notamment 79% de premières balles. Dans la foulée, et toujours pour le compte du groupe B, Dominic Thiem (n°3) n'a pas passé que onze minutes sur le court, le temps de voir son adversaire Damir Dzumhur (107eme), blessé à la cuisse abandonner à 2-0.Place au groupe A ensuite avec un redémarrage canon sur ses terres pourLe numéro 1 mondial n'a laissé que deux jeux à son adversaire. Après avoir remporté le premier set, Djokovic a même appuyé sur l'accélérateur pour breaker d'entrée le 183eme mondial dans la deuxième manche et s'offrir un succès tranquille pour ses débuts dans cet Adria Tour. Djokovic disputera dimanche son deuxième match du tournoi face à un autre Serbe Filip Krajinovic.Finalement, malgré un départ catastrophique (4-0 pour Krajinovic) et un début de deuxième set encore très compliqué (2-0 puis 3-2 en faveur du finaliste de Bercy en 2017) pour l'Allemand, le numéro 7 mondial a fini par s'en sortir en remportant la deuxième et la troisième manche au jeu décisif (7-5, 7-2). Mais Zverev a eu très chaud !2- Alexander Zverev (ALL), 1 victoire, 0 défaite, 2 set gagnés, 1 set perdu4- Viktor Troicki (SER), 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 set perdus3- Filip Krajinovic (SER), 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 set perdus2- Grigor Dimitrov (BUL) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 1 set perdu3- Dusan Lajovic (SER) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdus4- Damir Dzumhur (BOS), 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 0 set perdubat Lajovic : 4-3, 3-4, 4-1bat Dzumhur : 2-0 abandonbat Troicki : 4-1, 4-1bat Krajinovic : 0-4, 4-3 (5), 4-3 (2)Dimitrov - DzumhurPuis Thiem - LajovicPuis Djokovic - KrajinovicPuis Troicki - ZverevLajovic - DzumhurPuis Krajinovic - TroickiPuis Djokovic - ZverevPuis Thiem - DimitrovFinale