La liste des personnes positives au coronavirus ayant participé ces dernières semaines à l'Adria Tour continue de s'allonger. Après Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki et Novak Djokovic notamment, c'est au tour de Goran Ivanisevic, entraîneur de Novak Djokovic et directeur de l'Adria Tour, d'être déclaré positif au Covid-19. Après deux tests négatifs, le Croate a été testé positif lors d'un troisième contrôle.



« Malheureusement, après deux tests négatifs dans les dix derniers jours, j'ai finalement été dépisté positif au Covid-19. Je me sens bien et n'ai aucun symptôme. J'aimerais en informer les gens qui ont été en contact avec moi et les inciter à prendre vraiment soin d'eux et de leurs proches. Je vais continuer à m'isoler comme je l'avais déjà fait depuis quelques jours. Je souhaite à tous ceux qui ont été infectés un prompt rétablissement », a déclaré sur les réseaux sociaux l'ancien vainqueur de Wimbledon.

L'organisation de l'Adria Tour critiquée

« Pourquoi vous me sifflez ? Ce n'est pas moi qui ai été testé positif », avait déclaré dimanche dernier Ivanisevic au moment d'annoncer au public croate que la finale de la deuxième étape de l'Adria Tour entre Djokovic et Andrei Rublev n'aurait pas lieu. Depuis l'annonce des premiers cas positifs, les critiques s'accumulent autour de l'organisation de l'Adria Tour à qui il est reproché d'avoir pris trop à la légère la situation sanitaire mondiale.