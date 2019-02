Désormais favori du tournoi après l'élimination de Rafael Nadal, Alexander Zverev a tenu son rang face au vétéran David Ferrer, mercredi soir, au 2e tour à Acapulco.

Vainqueur en deux sets (7-6 [0], 6-1), le n°3 mondial sera opposé à l'Australien Alex De Minaur au prochain tour.

