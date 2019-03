C'est une semaine parfaite - si ce n'était les allusions déplacées sur Rafael Nadal... - que Nick Kyrgios aura signé à Acapulco avec après des succès sur... Nadal, donc, mais aussi Wawrinka et Isner, une victoire en finale sur Alexander Zverev.

3 Top 10 wins ✅

Two Top 2 seeds taken out ✅

First title in 14 months ✅



An absolutely OUTSTANDING week for @NickKyrgios in Acapulco... #AMT2019 pic.twitter.com/tRMTazQsrM — Tennis TV (@TennisTV) 3 mars 2019

Le n°3 mondial aura lui aussi dû s'incliner face à l'Australien, victorieux en 2 sets (6-3, 6-4) et 1h30 de jeu de son 5e titre en carrière. Alors que le sulfureux Aussie, tombeur de 3 joueurs du Top 10, ne pointe cette semaine qu'au... 72e rang du classement ATP. Kyrgios n'avait plus soulevé le moindre trophée depuis 14 mois et une victoire à Brisbane l'an passé.