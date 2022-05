150 jeunes désormais soutenus par le programme BNP Paribas Jeunes Talents

Hénin : « Une chance énorme »

Œuvrer en faveur de l’inclusion par le tennis

La "Team BNP Paribas Jeunes Talents" ne finit plus de prendre de l’épaisseur. Ce sont désormais 150 espoirs qui sont soutenus humainement et financièrement par ce programme, afin d’optimiser leurs chances de se hisser un jour aux sommets du tennis mondial.en présence de Gilles Moretton, Président de la FFT, de Bertrand Cizeau, Directeur de la Communication de BNP Paribas, et des parrains des différentes Teams dont Jo-Wilfried Tsonga ou John McEnroe. "Nous sommes très fiers de lancer deux nouvelles équipes dans ce programme qui nous tient particulièrement à cœur. Nous le faisons avec l’engagement de parrains et marraines d’exception sans lesquels nous ne pourrions pas poursuivre ce développement », se réjouit Bertrand Cizeau, affichant un plaisir partagé par Justine Hénin, marraine de la Team BNP Paribas Jeunes Talents en Belgique."J'aimerais remercier BNP Paribas pour sa confiance, nous sommes très heureux que la Belgique rejoigne le programme. C'est une chance énorme de pouvoir soutenir et accompagner davantage les futurs grands joueurs du tennis, et nous allons honorer cette confiance du mieux possible », affirme l'ancienne championne titrée à sept reprises en Grand Chelem, dont quatre fois Porte d'Auteuil. Même bonheur du côté polonais avec Mariusz Fyrstenberg, capitaine de l'équipe de Pologne de Coupe Davis, qui est venu également rejoindre la liste des parrains dont fait partie le légendaire John McEnroe (Team Mac 1 aux USA). "C’est important d’avoir un partenaire historique du tennis, comme BNP Paribas, sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour", se félicite « Big Mac » du haut de ses sept sacres en Grand Chelem. "Ensemble, nous voulons rendre le tennis plus accessible. Je rêve qu’on fasse un jour d’un gamin de New York City le vainqueur de Wimbledon, de l’US Open ou même de Roland-Garros !"Avec ces programmes à destination des jeunes générations, BNP Paribas contribue à rendre le tennis accessible au plus grand nombre. A ces 5 teams qui participent à la relève du tennis mondial tout en veillant à l’égalité des chances s’ajoutent 2 programmes qui contribuent à l’inclusion à travers le tennis de haut niveau. La « Team BNP Paribas Kids Fête le Mur » parrainée par Yannick Noah, permettra à des jeunes issus de quartiers de découvrir la pratique du tennis à plus haut niveau et d’en faire un atout supplémentaire dans la construction de leur avenir. Le second programme, « Rising Star by BNP Paribas » se déroulera en Afrique du Sud avec Kevin Anderson, et fera bénéficier des jeunes écoliers sud-africains d’entraînements et de compétitions spécifiques.