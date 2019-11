Vicaut part en Amérique

Jimmy Vicaut va aller s'entraîner aux Etats-Unis à partir de la fin du mois de novembre.

"Après 10 années passées à l'Insep, j'ai décidé de m'envoler vers la Floride pour m'entraîner avec le coach américain Rana Reider et son groupe, écrit le sprinteur français de 27 ans sur son compte Twitter. Une opportunité unique qui s'annonce enrichissante sur le plan sportif, professionnel et humain. Avant d'écrire ce nouveau chapitre de ma carrière, je tiens à remercier Dimitri Demonière pour ces trois dernières saisons, mais également l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné dans ma quête de performance et soutenu dans les moments difficiles. Il est temps pour moi de prendre le large, de tenter l'aventure américaine et d'affronter de nouveaux challenges au quotidien."

C'est une semaine de changements pour les cadres de l'équipe de France, Pierre-Ambroise Bosse ayant aussi annoncé qu'il quittait son entraîneur lundi, sans autre précision.