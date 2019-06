Vicaut: "Dommage que je ne fasse pas les minima"

Jimmy Vicaut a pris part lundi, à Prague, à son premier 100m de la saison.

Il a terminé deuxième en 10"07 (victoire d'Arthur Cissé en 10"01), après avoir gagné sa série en 10"17. Jamais il n'a été aussi peu rapide, dans sa carrière, sur un début de mois de juin."Je pars bien, mais quand je me relève, j'ai un petit temps de latence et c'est là que je perds, analyse-t-il pour L'Equipe. Sur 100m, ça ne pardonne pas. Mais c'est une première course. C'est juste dommage que je ne fasse pas les minima pour les Mondiaux." Ceux-ci sont fixés à 10"06.