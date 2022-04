Après avoir manqué le podium à Tokyo, Alexandra Tavernier a décidé de quasiment tout changer. La lanceuse de marteau, médaillée de bronze aux Mondiaux en 2015 et vice-championne d’Europe en 2018, a mis un terme à sa collaboration avec Gilles Dupray au bout de sept ans. « Depuis les Jeux, ça devenait compliqué de reprendre l'entraînement, de retrouver de la motivation. Il y avait déjà quelques interrogations, a-t-elle confié dans un entretien accordé à L’Equipe. Mais le choix s'est fait après la Coupe d’Europe. Là, on s'est dit qu'on avait fini ce qu'on avait à faire, on a pris tout ce qu'on pouvait l'un de l'autre, c'était la fin du chemin. » Alors que les Jeux d’été de Paris sont à l’horizon, Alexandra Tavernier a assuré vouloir partir « sur une nouvelle philosophie d’entraînement ». A ses yeux, la collaboration avec son entraîneur « manquait un côté cardio, préparation physique », qui était présent quand son père était à ses côtés. « il me manquait cet aspect-là, qui aurait pu me faire un peu plus progresser », admet-elle.

Tavernier : « Il y avait une grosse saturation »

Un changement d’encadrement qui intervient après une coupure longue d’un mois, qu’Alexandra Tavernier a jugé nécessaire. « J'avais fait une jolie chute dans les escaliers avant les championnats de France et j'ai eu du mal à m'en remettre physiquement. Je ne pouvais plus bouger, a déclaré la native d’Annecy dans cet entretien. Psychologiquement il fallait aussi que je coupe, je n'arrivais plus à lancer. Il y avait une grosse saturation, le marteau me sortait par les yeux. Je reprends la semaine prochaine. » Une reprise qui aura donc lieu avec son père comme entraîneur, qu’il lui a fallu convaincre de replonger. « Mon père ne voulait pas reprendre l’entraînement, affirme Alexandra Tavernier. Il ne se sentait pas forcément capable de tout gérer et ne voulait pas revenir dans l'entraînement plus que ça. » Une reconstitution de ligue dissoute qui, aux yeux des intéressés était « l’évidence même ». « J'ai compris ses petites interrogations, lui a compris les miennes, et m'a dit allez, soyons fous », a-t-elle ajouté.

Tavernier : « On sera aidés par d'autres entraîneurs »

Si Gilles Dupray restera proche d’Alexandra Tavernier, son jeune frère Hugo ne changeant pas de structure d’entraînement, c’est le père de la lanceuse qui va gérer « la technique et que chaque personne soit dans son rôle, un chef d'orchestre en somme », selon ses propres paroles. Un « Team Tavernier » qui ne s’interdira toutefois pas de faire appel à des éléments extérieurs afin d’aider à la mise en place de la structure. « Quoiqu'il arrive, on sera aidés par d'autres entraîneurs au début par rapport à la programmation, l'entraînement, le calendrier. Je ne peux pas encore dire les noms », affirme Alexandra Tavernier, qui ajoute avoir le soutien plein et entier de la Fédération Française d’athlétisme. Assurant se sentir « beaucoup plus maître » de sa carrière, celle qui détient le record de France avec 75,38m en 2021 voit dans ce nouveau fonctionnement « un projet familial avec un projet commun » dans « une année transitoire » qui a pour premier objectif les championnats d’Europe, en août prochain à Munich.