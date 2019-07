Semenya veut continuer à se battre

Elle a perdu une bataille. Elle, Caster Semenya, a vu mardi soir la Cour suprême suisse prendre une décision bien dommageable pour son avenir professionnel. En cause, bien sûr, ce règlement très controversé de la Fédération international d'athlétisme (IAAF) qui oblige les athlètes dits "hyperandrogènes" à prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone. Alors que le Tribunal Fédéral suisse avait un temps suspendu ce règlement, sa Cour suprême a donc levé la suspension.

"Je suis très déçue qu'on m'empêche de défendre mon titre mondial difficilement acquis", a commenté la Sud-Africaine dans un communiqué, actant qu'elle ne pourrait donc pas prendre part aux Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre) malgré un appel en cours contre l'avis favorable donné par le TAS à l'IAAF. Un appel qui ne devrait pas être traité dans un temps assez court, notamment.

"Mais cela ne me dissuadera pas de continuer mon combat pour les droits de toutes les athlètes femmes concernées", a-t-elle par ailleurs indiqué mardi soir, postant également deux messages sur les réseaux sociaux. "Les gens peuvent être méchants. Ne le prenez pas personnellement, a-t-elle écrit aux personnes qui la lisent sur twitter. Cela ne dit rien de vous, mais beaucoup plus d'eux." Et Semenya d'enchaîner ce mercredi matin: "Un esprit déterminé est inarrêtable." Les instances internationales sont prévenues.