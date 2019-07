Semenya privée de Mondiaux à Doha

Sacrée championne du monde du 800 mètres il y a deux ans à Londres, Caster Semenya ne pourra défendre son titre à Doha lors des Mondiaux à venir (du 27 septembre au 6 octobre).

La Sud-Africaine de 28 ans a été avisée mardi que la Cour suprême suisse avait annulé la suspension du règlement de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) sur les athlètes hyperandrogènes.

Le 3 juin dernier, le Tribunal fédéral suisse avait en effet suspendu temporairement cette règle stipulant que les athlètes ayant une différence de développement sexuel (DSD) soient contraints de suivre un traitement médical afin de faire baisser leur taux de testostérone. Une mesure jugée "discriminatoire" par la double championne olympique.

