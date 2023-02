Saut à la perche : nouveau record du monde pour Armand Duplantis

Ce samedi, Armand Duplantis a réalisé une performance incroyable lors du All Star de Clermont Ferrand. Le perchiste ukrainien a battu le record du monde de saut à la perche en battant sa propre marque et la portant à 6m22. "Je n'ai plus les mots... C'est incroyable. Je ne me rappelle même pas vraiment les dernières minutes, ni même le dernier saut" a t'il indiqué après son exploit dans l'Hexagone.

Côté Français, Thibaut Collet a réalisé la meilleure performance française de l'année en réalisant une barre à 5m81 et a terminé à la quatrième position. Margot Chevrier a, de son côté, terminé à la deuxième place de la compétition féminine.