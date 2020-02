Saut à la perche : Le record du monde encore amélioré par Armand Duplantis !

World record.

Une seule tentative aura suffi à Duplantis

Mais où va s’arrêter Armand Duplantis ? Une semaine après avoir délogé Renaud Lavillenie des tablettes en passant une barre à 6,17m à l’occasion du meeting de Torun, le Suédois a profité du meeting indoor de Glasgow pour repousser une nouvelle fois ses limites et celles du saut à la perche. Dans un concours où il a d’abord passé une barre à 5,50m au premier essai avant de connaître une petite alerte à 5,75m avec la nécessité de faire un deuxième essai avant de se retrouver absolument seul à l’issue d’une barre à 5,84m, le double champion du monde Sam Kendricks échouant à trois reprises à cette hauteur. Dès lors, « Mondo » s’est retrouvé seul face à la barre et, avant de se frotter au record du monde, il a demandé une barre à 6,00m, une hauteur jamais atteinte sur le territoire britannique, et l’a passé avec aisance dès le premier essai.Dès lors, plus rien ne se dressait entre le Suédois et le record du monde. Il a alors logiquement demandé une hauteur à 6,18m, s’inspirant de Sergey Bubka qui, pendant des années, a amélioré le record du monde centimètre après centimètre. Devant initialement patienter pour laisser le 400m féminin se dérouler, Armand Duplantis a pu avancer sa première tentative contre son propre record du monde. Devant une foule extatique, le perchiste de 20 ans s’est hissé avec aisance par-dessus cette barre, améliorant le record du monde de la discipline, qui n’avait pas bougé depuis six ans, pour la deuxième fois en une semaine. « Ça a été une très belle compétition, a confié le Suédois à l’issue du concours. La foule présente dans cette salle m’a donné tellement d’énergie et je me réjouis d’une telle performance. » Une amélioration qui en appelle déjà bien d’autres dans les mois et les années à venir, une barre à 6,20m pourrait même être le prochain objectif de « Mondo », lui qui est déjà au sommet du monde.