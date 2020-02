Saut à la perche : Duplantis a failli battre le record du monde de Lavillenie

THIS close to a WR for Duplantis... pic.twitter.com/Cyildr7pGT

Lavillenie pense qu'il va bientôt perdre son record...

Renaud Lavillenie a eu très chaud ! Recordman du monde du saut à la perche depuis le 15 février 2014 et ses 6,16m réussis à Donetsk, le Français a bien failli en être dépossédé ce mardi à Düsseldorf. Le Suédois Armand Duplantis (20 ans), qu’il a déjà adoubé et qu’il estime être son successeur, a en effet tenté de franchir 6,17m lors du meeting allemand, et n’est pas passé très loin d’effacer cette marque, notamment sur un essai où la barre est tombée à cause de son bras. Après avoir franchi 5,80m, 5,90m, 5,95m (record du meeting) et 6m (pour la cinquième fois de sa carrière), le prodige suédois a demandé une barre à 6,17m pour tenter d’écrire l’histoire. En vain, pour le moment…« J’ai pensé que c’était possible. Le deuxième essai était aussi bon que je ne pouvais l’imaginer. L’entraînement se passe bien, je suis en forme. Tout va bien et je suis excité par la suite de la saison », a réagit Duplantis, qui a définitivement le record du monde dans les jambes. Et Renaud Lavillenie semble du même avis puisqu’il a tweeté : « On dirait qu’il faut que je m’y prépare pour bientôt… » Vivement la suite de la saison !