Retour difficile pour Allyson Felix, 8 mois après sa grossesse

C'est une première étape de franchie pour Allyson Felix. La sprinteuse la plus titrée, avec 11 sacres mondiaux, et 6 olympiques, est revenue à la compétition lors des championnats des Etats-Unis, seulement 8 mois après avoir accouché d'une petite fille. Seulement 4eme de sa série du 400m en 52"20, bien loin de son record de 49"26 établi en 2015, l'Américaine a dû attendre la fin des séries pour être sur d'être qualifiée en demi-finale.

"Je me sentais rouillé, c'était un peu prévisible. Je n'ai pas couru depuis longtemps. Ça va prendre du temps pour m'y remettre", a expliqué Allyson Felix, qui va essayer de se qualifier pour les mondiaux de Doha du 27 septembre au 6 octobre prochain. Mais son véritable objectif reste la participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, ce qui serait sa 5e Olympiade. "Même si ce n'était pas un bon résultat pour moi, c'est un point de départ, a-t-elle souligné. Mon plus grand objectif est l'année prochaine."