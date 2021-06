Record de France pour Dagée au poids, 20eme titre pour Robert-Michon au disque

Un record de France ce samedi lors de la deuxième journée des championnats de France d’athlétisme, à Angers ! Au lancer du poids, le Niçois Frédéric Dagée a lancé à 20,75m, soit trois centimètres de mieux que le précédent record, détenu par Yves Niaré depuis 2008. A 28 ans, il remporte son cinquième titre national de suite, devant Yann Moisan (18,17m, record personnel) et Antoine Duponchel (18,14m). Jean-Marc Pontvianne a quant à lui été sacré au triple saut, grâce à un bond à 16,88m, devançant Benjamin Compaoré (16,79m) et Melvin Raffin (16,78m). Sur 800m, en l’absence de Pierre-Ambroise Bosse, la victoire est revenue à Benjamin Robert en 1’48’’46, devant Gabriel Tual (1’48’’86) et Hugo Houyez (1’49’’52). En l’absence du recordman du monde Kevin Mayer, c’est Ruben Gado qui a décroché le titre sur le décathlon, avec 7627 points, devant Arthur Prevost (7354pts, record personnel), et Valentin Charles (7232pts). Sur 400m haies, Wilfried Happio a été sacré champion de France en 49’’50, devant Ludvy Vaillant (50’’05) et Nicolas-Jean Moulin (50’’98, record personnel). La finale du 110m haies a été riche en performances, avec deux records personnels pour les deux premiers : Wilhem Belocian, sacré en 13’’15, et Aurel Manga (13’’24). Just Kwaou-Mathey a fini troisième en 13’’40, devant Dimitri Bascou, médaillé de bronze à Rio, qui n’a pas réussi les minimas et ne verra donc pas Tokyo. En l’absence de Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre, le titre sur 100m est revenu à Mouhamadou Fall en 10’’29, devant Meba-Mickaël Zeze (10’’40) et Ryan Zeze (10’’49). Nathan Ismar a quant à lui remporté la finale de la hauteur en battant son record de la saison, en 2,19m, alors que Maxime Dubiez et Sébastien Micheau se sont arrêtés à 2,13m. Enfin, la dernière finale de la journée, celle du 5000m, a été remportée par Hugo Hay en 13’34’’08, devant Jimmy Gressier (13’35’’94) et Yann Schrub (13’37’’22, record personnel).

20eme titre pour Robert-Michon

Du côté des femmes, Yanis Esmeralda David a brillamment entamé le programme de la journée en devenant championne de France du saut en longueur, avec un bond à 6,63m lors de son deuxième essai, soit son meilleur saut de la saison et la meilleure performance française de l’année. Marie-Jeanne Ouraga (6,51m) et Rougui Sow (6,46m, record de sa saison) complètent le podium. A bientôt 42 ans, Mélina Robert-Michon a quant à elle remporté son 20eme titre national au lancer du disque, avec 60,88m. Elle a devancé Irene Donzelot (55,72m, record de sa saison) et Amanda Ngandu-Ntumba (55,69m). Flavie Renouard a quant à elle décroché le titre sur 3000m steeple, en 9’46’’91, assez largement devant Alexa Lemitre, qui a battu son record personnel en 9’49’’18, et Claire Palou (9’49’’43). Sur 400m, c’est Amandine Brossier qui a remporté la médaille d’or, en 51’’47, devant Floria Guei (51’’77) et Brigitte Ntiamoiah (52’’21, record personnel). Aurore Fleury a quant à elle gagné le 1500m, en 4’11’’39, devant Charlotte Mouchet, qui a battu son record personnel (4’11’’90) et Bérénice Cleyet-Merle (4’11’’97). Orlann Ombissa-Dzangue a été sacrée sur 100m, en 11’’29 (record de sa saison), devançant Cynthia Leduc (11’’30, record personnel) et Carolle Zahi (11’’34). A la perche, Margot Chevrier a brillé, en battant son record personnel (4,51m) tout en signant la meilleure performance française de l’année. Elle s’est imposée devant Jade Vigneron (4,30m, record personnel) et Elina Giallurachis (4,30m). Enfin, Esther Turpin a décroché la médaille d’or de l’heptathlon avec 5806 points (record de sa saison), devant Antoinette Nana Djimou (5738 pts, record de sa saison) et Annaëlle Nyabeu Djapa (5729pts). Aucun athlète n'a réussi les minimas requis pour les JO de Tokyo lors de cette journée de samedi. Dimanche, 17 finales sont encore au programme à Angers.