Perche: Lavillenie et Duplantis feront Monaco et Paris

Renaud Lavillenie et Armand Duplantis participeront aux deux concours de perche de Monaco et Paris, le 12 juillet et le 24 août, pour les neuvième et 12e étapes de la saison de Diamond League.

Au stade Louis-II, Wayde van Niekerk effectuera aussi son grand retour sur 400m, dont il est champion olympique et double champion du monde en titre, ainsi que recordman du monde depuis ses 43"03 aux JO 2016.

A Charléty, on sait aussi qu'un 110m haies opposera Pascal Martinot-Lagarde à Sergueï Shubenkov et Orlando Ortega.