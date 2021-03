Perche : Lavillenie est fixé

Ce câlin vaut tout l’or du monde@airlavillenie https://t.co/fRDUZ9czTk

Renaud Lavillenie va devoir prendre son mal en patience. Le champion olympique 2012 du saut à la perche sera absent des sautoirs pendant les six prochaines semaines en raison d’une lésion au mollet droit. Contraint de déclarer forfait pour les championnats d’Europe d’athlétisme en salle de Torun (Pologne) à la veille de son entrée en lice samedi, le perchiste a passé des examens ce lundi, et a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. « De retour à la maison, j’ai pu faire une échographie rapidement pour diagnostiquer de manière plus précise ma blessure et ce qui était pressenti est confirmé: j’ai bien une petite lésion musculaire au mollet.Merci à tous pour vos messages ces derniers jours et votre soutien. Mon équipe est déjà dans les starting-blocks pour tout mettre en place et revenir aussi fort », écrit l’ancien recordman du monde.Auteur d’un très beau 6,06m lors du concours d’Aubière le 27 février dernier, Renaud Lavillenie espérait poursuivre sur sa lancée et décrocher, à 34 ans, un cinquième titre de champion d’Europe en salle ce dimanche, après 2009, 2011, 2013 et 2015.Evidemment, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo cet été qui sont son grand objectif de l’année, et le perchiste français n’a voulu prendre aucun risque. Il devrait être remis pour participer au stage de San Diego, en Californie, avec son équipe, au printemps.