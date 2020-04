Perche : Duplantis vend le dossard de ses 6,17 m

Armand Duplantis va dédicacer et mettre aux enchères son premier dossard de recordman du monde, afin de débloquer une somme d'argent dans la lutte contre le coronavirus (selon les informations de L'Equipe). Il s'agit donc de celui avec lequel il a franchi 6,17 m, le 9 février à Torun, en Pologne. Ce jour-là, il supplantait Renaud Lavillenie qui détenait la marque de référence depuis près de six ans, 6,16 m le 15 février à Donetsk - en Ukraine, chez Sergueï Bubka à qui appartenait le record de 6,15 m depuis plus de 20 années. 6,18 m la semaine suivante, à Glasgow

Depuis, le jeune Suédois de 20 ans a amélioré une fois cette meilleure performance de tous les temps, passant 6,18 m la semaine suivante à Glasgow. Le 15 février, un jour décidément béni pour la perche... La semaine d'après, les 19 et 23 février, Armand Duplantis tentait deux autres fois en France à 6,19 m, mais il a dû se contenter de 6,07 m puis 6,01 m à Liévin et Clermont-Ferrand. Depuis, l'arrêt forcé des compétitions a contraint le champion d'Europe (6,05 m en 2018, à Stockholm) et vice-champion du monde (5,97 m en 2019, à Doha) à stopper sa course aux étoiles.