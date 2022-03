A Berlin, Duplantis y avait uniquement cru



Le Suédois Armand #Duplantis bat le record du monde de la perche avec 6,19 m à Belgrade 🤯🤯🤯🤯

(Via @bojgeo)

Armand Duplantis toujours plus haut ! Un mois presque jour pour jour après avoir vu la barre finir par tomber au sol, à Berlin,, qui s'élevait encore à 6,18 m avant que le jeune champion olympique de 22 ans et meilleur perchiste de tous les temps sur le plan des résultats purs ne l'améliore de nouveau, ce lundi à Belgrade. Deux ans après avoir battu le record du monde indoor avec un saut à 6,17 m à Torun (Pologne) puis en le battant tout de suite, une semaine plus tard à Glasgow (6,18m), Duplantis a encore ajouté une ligne supplémentaire de son sport en devenant le premier perchiste de l'histoire à effacer une barre à 6,19m. Une performance inouïe mais qui ne faisait pas peur pour autant au successeur du roi Sergueï Bubka que "Mondo", qui est également le détenteur du record du monde en plein air (6,15 m), a réalisée lundi à Belgrade lors d'un meeting en salle.Passé nettement au-dessus de la barre, le Suédois, qui avait manqué ses deux premiers essais à la même barre, n'a fait que l'effleurer ensuite en retombant, cette fois, avant d'exulter et de se jeter dans les bras de son entraîneur, qui n'avait pas manqué une miette depuis les tribunes du nouveau coup d'éclat de son protégé, récompensé de ses efforts après avoir dû attendre dix-huit concours pour améliorer son record d'un centimètre (de 6,18 m à 6,19 m).après avoir rebondi plusieurs fois. Le vice-champion du monde, persuadé qu'il avait ces 6,19 m dans les jambes, avait promis que la prochaine serait la bonne. "Mondo" a tenu parole.