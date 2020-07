Perche : Coup d'arrêt pour Lavillenie

Rendez-vous à Lausanne ?

Si l’année 2020 avait été normale, cette blessure serait tombée au pire moment, à trois semaines de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Mais cette année 2020 est exceptionnelle, et c’est heureusement pendant un été sans compétition majeure que Renaud Lavillenie sera absent pendant six semaines. En effet, le perchiste français de bientôt 34 ans (il les fêtera en septembre) s’est fracturé le pouce lors d’un entraînement dans son jardin. « Coup dur.6 semaines d’immobilisation. J’ai bien l’intention de revenir sur les sautoirs fin août », a tweeté le champion olympique 2012 et ancien recordman du monde. Bien avant le confinement, le Clermontois avait installé un sautoir dans son jardin pour s’entraîner et s’amuser. Un dispositif qui lui a été très utile en mars et juin, lorsque les entraînements en salle étaient interdits. Pendant le confinement, il avait même disputé des compétitions, par écran interposé, chacun dans son jardin, avec d’autres perchistes, dont le nouveau recordman du monde suédois Armand Duplantis.Les Jeux Olympiques ayant été reportés d’un an et les championnats d’Europe de Paris ayant été annulés, seule la Ligue de Diamant se déroulera cette saison en plein air, dans une formule raccourcie, avec sept ou huis meetings (celui de Gateshead en Angleterre, prévu le 12 septembre, reste à confirmer, alors que ceux de Paris, Londres, Eugene et Rabat ont été annulés).Si sa présence à Zurich est annulée, il pourrait en revanche être là à Lausanne, mais il ne faudra pas prendre de retard dans la guérison. Le compte à rebours est enclenché.