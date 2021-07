Pas de JO pour Mekhissi !

C’était ce mardi ou jamais pour Mahiedine Mekhissi ! L’athlète de 36 ans devait absolument réussir les minimas requis par la Fédération française d’athlétisme lors du 3000m steeple du meeting de Castellon en Espagne, sous peine de ne pas disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. Et le Rémois a échoué. Alors qu’il devait réussir un chrono de 8’22, il s’est relevé après moins de 800 mètres de course, selon les informations de L’Equipe. La course a finalement été remportée par l'Espagnol Daniel Ibanez en 8'17''59. Le week-end dernier, Mekhissi avait renoncé aux championnats de France d’Angers en raison d’une contracture à un mollet (la FFA a demandé un certificat médical et le médecin doit expliquer ce mercredi si le forfait était justifié, même si cela n'a plus d'importance). La date limite pour réussir les minimas étant fixée à ce mardi minuit, il devait absolument briller à Castellon et tout avait été mis en place pour qu’il signe le temps imparti dans la tiédeur espagnole, avec des lièvres devant courir en 5’25-5’30 aux 2000 mètres et 8’20 pour finir. Mais l’athlète français n’a même pas fait deux tours.

Un an et demi sans courir pour Mekhissi

Mais ce n’est finalement pas une surprise pour Mahiedine Mekhissi, qui n’a plus couru en compétition depuis décembre 2019, notamment en raison d’une opération du tendon d’Achille, et n’a plus disputé un 3000m steeple depuis le 9 août 2018, jour où il est devenu champion d’Europe à Berlin. Après avoir décroché une médaille d’argent à Pékin en 2008 et à Londres en 2012, et une médaille de bronze à Rio en 2016, Mahiedine Mekhissi ne disputera donc pas ses quatrièmes JO. Mais la France sera tout de même représentée sur la distance dans la capitale japonaise, puisque Djilali Bedrani, Alexis Phelut sont qualifiés en tant que respectivement cinquième des Mondiaux 2019 et champion de France 2021, et que Louis Gilavert et Mehdi Belhadj ont réussi les minimas. Un seul des deux pourra aller à Tokyo.