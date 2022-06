Pas de championnats de France pour Mayer

Mayer préfère être raisonnable

Les championnats de France de Caen se dérouleront sans l'une des stars de l'athlétisme français, Kevin Mayer. Le décathlonien de 30 ans préfère en effet renoncer à la compétition, qui se déroulera ce week-end, alors que les Mondiaux de Eugene (Etats-Unis) se profilent dans un mois. « J'ai vu avec Romain Barras (directeur de la haute performance à la FFA) et il y a une clause (dans les modalités de sélection) qui dit que les décathloniens, les marathoniens et les marcheurs ne sont pas obligés de montrer leur état de forme aux championnats de France.. Je préfère faire des trucs à l'entraînement avec des cellules, avec mes partenaires d'entraînement plutôt que d'aller à Caen et d'être fatigué avec le voyage. Je préfère garder les jours que ça prendrait pour ma préparation », a expliqué le recordman du monde du décathlon auprès de L'Equipe.Samedi, le natif d'Argenteuil était présent au meeting de Paris, où il a participé au concours du lancer du poids (15,61m, meilleur jet de sa saison) et du saut en longueur (7,28m), mais a renoncé à prendre le départ du 110m haies, car "cela n'aurait pas été raisonnable". "Je ne voulais pas abuser de ma bonne étoile, je veux être prêt à Eugene. Je ne retire que du positif », a poursuivi le décathlonien, qui a trop souvent été trahi par son corps pour prendre le moindre risque avant les championnats du monde, où il visera le titre.en mai dernier, même si cela ne veut pas dire grand chose en décathlon, où les athlètes ne prennent part aux dix épreuves que de très rares fois dans une saison. Rendez-vous donc les 23 et 24 juillet pour le décathlon des Mondiaux, avec une dernière épreuve, le 1500m, prévue dans la nuit du dimanche au lundi à 4h20, heure française.