Premier titre mondial pour Patterson

Alors que les Etats-Unis dominent largement le tableau des médailles, avec déjà 18 breloques remportées, dont 6 en or, lors des championnats du monde de Eugene, les Américains n'ont pas remporté le moindre titre lors des épreuves de mardi. Ce sont en effet l'Australie, la Slovénie et la Grande-Bretagne qui ont été à la fête, dans les trois finales du soir (sans compter le 400m haies remporté par le Brésilien Alison dos Santos). Sur le 1500m masculin, le Britannique Jake Wightman (28 ans) a créé la surprise en s'imposant en 3'29"23 (meilleure performance mondiale de l'année), devant le favori norvégien champion olympique Jakob Ingebrigsten (3'29"47), et l'Espagnol Mohamed Katir (3'29"90). Il s'agit du premier titre international remporté par Wightman, qui avait fini cinquième des derniers Mondiaux et dixième des JO de Tokyo. La finale du lancer du disque a également vu trois Européens monter sur le podium.Il a devancé deux Lituaniens : Mykolas Alekna (19 ans, fils de Virgilijus, champion olympique du disque en 2000 et 2004), qui a lancé à 69,27m, et Andrius Gudzius, qui a lancé à 67,55m. Le champion olympique suédois Daniel Stahl échoue au pied du podium pour 45 centimètres.Du côté des femmes, le concours du saut en hauteur a été remporté par l'Australienne Eleanor Patterson, sacrée au nombre d'essais devant l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh. Les deux athlètes ont franchi une barre à 2,02m, et il s'agit même d'un record d'Océanie pour Patterson, cinquième à Tokyo l'an passé, et qui remporte sa première médaille mondiale en plein air. Le podium est complété par l'Italienne Elena Vallortigara, qui a franchi 2,00m.Enfin, les demi-finales du 200m hommes et femmes se déroulaient également ce mardi, avec un meilleur temps signé par le médaillé de bronze olympique américain Noah Lyles en 19"62 (le Jamaïcain Yohan Blake a déclaré forfait) et par la Jamaïcaine médaillée de bronze à Tokyo Shericka Jackson en 21"67. Sur 400m haies, la Néerlandaise médaillée de bronze olympique Femke Bol a signé le meilleur chrono des séries en 53"90, devant la recordwoman du monde américaine Sydney McLaughlin (53"95).