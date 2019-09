Mondiaux-Triple saut (M): Taylor sacré pour la 4e fois

Au terme d’un formidable concours où les sauteurs auront réalisé des performances constantes à haut niveau, Christian Taylor a confirmé son emprise sur le triple saut avec un 4e titre planétaire après 2011, 2015 et 2017.

L’Américain, qui a gagné toutes les médailles d’or mondiales et olympiques depuis 2011 (excepté le sacre de Teddy Tamgho en 2013) s’est envolé ce dimanche à 17m92, à son 5e essai.

Son compatriote Will Claye, victime de la domination de Taylor depuis 8 ans, est deuxième avec un saut à 17m74. C’est son quatrième podium mondial, avec 2 breloques en argent et 2 en bronze. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango fait un surprenant 3e (17m66).

