Mondiaux : Mayer ne veut plus « jouer (s)a vie » à chaque décathlon

Mayer : "Si je ne me détache pas du résultat, je vais exploser"

Ce samedi, Kevin Mayer va disputer son premier décathlon depuis celui des Jeux Olympiques de Tokyo en août dernier, où il avait décroché la médaille d’argent au bout de la douleur. Comme chaque saison, le recordman du monde a préféré préparer les grosses échéances de l’été (championnats du monde puis d’Europe) en disputant certaines épreuves par-ci par-là, notamment le lancer du poids, la longueur et la perche, plutôt qu'un décathlon complet. « Je ne sais pas faire ça, un décathlon pour se préparer, comme un décathlonien normal.», confie l’athlète de 30 ans dans les colonnes de L’Equipe.Perturbé cet hiver par une blessure au tendon d’Achille, qu’il assure ne plus ressentir, le champion du monde 2017 rêve d’une nouvelle médaille d’or, mais ne veut pas se mettre une trop grosse pression. « Aujourd’hui, si j’arrête ma carrière, même si je n’ai pas été champion olympique ni champion d’Europe en plein air, j’aurai vécu des moments incroyables. (…) Il faut que je sache mieux gérer l’approche en me disant que je ne joue pas ma vie.Il faut que je m’en détache. Si je ne m’en détache pas, je vais exploser. A l’approche de Paris 2024, tout le monde va me parler de ça. (…) Pour moi, Paris 2024, ce sont des frissons. Ce n’est que ça pour l’instant. » En attendant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, Kevin Mayer a une immense bataille à livrer ce week-end à Eugene contre le champion olympique en titre canadien Damian Warner.18h50 : 100m19h40 : saut en longueur21h10 : lancer du poids1h10 : saut en hauteur3h55 : 400m18h35 : 110m haies19h30 ou 20h40 : lancer du disque21h15 ou 22h15 : saut à la perche2h05 ou 3h10 : lancer du javelot4h20 : 1500m