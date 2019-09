La Kényane Ruth Chepngetich a remporté tard vendredi soir le marathon dames des Mondiaux de Doha.

L’intéressée s’est imposée en 2h32’43 devant la championne sortante bahreïnie Rose Chelimo (2h33'46) et la Namibienne Helalia Johannes (2h34'15).

Au terme d’une course lancée à minuit heure locale, par 32 degrés et avec 72% d’humidité dans l’air. Course que n’ont pu terminer pas de moins de 28 concurrentes sur 68 au départ.