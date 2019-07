Mondiaux: Lyles fait l'impasse sur le 100m 

La nouvelle pépite du sprint américain fait l'impasse sur le 100 mètres des sélections américaines (25-28 août à Des Moines), et par conséquent sur celui des Mondiaux. Deuxième meilleur performeur de l'année (à égalité avec Divine Oduduru) en 9"86, Noah Lyles a décidé de se concentrer uniquement sur le 200 mètres, discipline ou il a excellé, avec un temps de 19"50, 4e meilleure performance de l'histoire. "J'en ai longtemps parlé avec mon coach. J'étais vraiment tenté par le doublé car je m'améliore sans cesse sur 100 m, mais après réflexion, il est plus sage de s'en tenir au plan initial et se concentrer sur le 200 m", a-t-il indiqué à l'agence Reuters.

Il faudra attendre les JO de Tokyo pour voir Lyles marcher sur les traces de Carl Lewis ou Usain Bolt en triplant les disciplines (100m, 200m et le relais 4x100m). "On sera prêts, ses progrès sur 100m sont bien en avance sur ce à quoi nous nous attendions", a déclaré Lance Brauman, son coach. Le sprinteur a encore trois meetings de la Diamond League pour se perfectionner jusqu'aux sélections américaines.