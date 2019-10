Mondiaux-Longueur (D): Lesueur éliminée

Eloyse Lesueur n'a pas franchi le cap des qualifications samedi à la longueur, aux Mondiaux. La championne d'Europe 2014 (et championne du monde en salle la même année) ne termine que 21e et dernière Française, avec un bond à 6,46m.

"C'est le piège des qualifications, résume-t-elle sur France 2. On a envie de tout donner sur le premier essai, mais il y a aussi un peu de retenue car on a envie d'en valider un... On est à la fin des championnats, on a dû tenir longtemps avant de pouvoir s'exprimer, malheureusement ça ne passe pas. Je suis déçue, ce n'est pas mon niveau. C'est d'autant plus rageant quand on voit ce qu'il fallait faire pour passer. Mais je sors de cinq années très difficiles, et c'est ma première saison sans blessure. Evidemment, je venais pour faire bien mieux, mais ce n'est pas grave. J'essaie de n'en retirer que du positif, je suis encore sur mes deux jambes et le meilleur reste à venir. Je suis déçue pour moi, pour la France et les gens qui m'entourent, mais ceux-là vont continuer à me suivre et c'est le principal."

Ça ne passe pas non plus pour Hilary Kpatcha, 18e (6,47m), et Yanis David 20e (6,46m).