Mondiaux: Le relais 4x100m français ne finit pas

La journée de samedi est à oublier complètement pour l'équipe de France aux Mondiaux. En clôture, le relais n'a pas pu terminer sa finale, Amaury Golitin et Jimmy Vicaut manquant leur passage de témoin dès le premier échange (Méba-Mickael Zézé et Christophe Lemaitre devaient enchaîner derrière). Les Américains (Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles) se sont imposés en 37"10 devant la Grande-Bretagne, emmenée notamment par Adam Gemili, et le Japon troisième en 37"43.

Chez les filles, la Jamaïque de Shelly-Ann Fraser a gagné en 41"44 devant la Grande-Bretagne de Dina Asher-Smith (41"85) et les Etats-Unis (42"10).

Au triple saut, Rouguy Diallo a fini 10e à 14,08m (victoire de Yulimar Rojas à 15,37m). Toujours chez les filles, Sifan Hassan a survolé le 1 500m (3'51"95) et Hellen Obiri en a fait de même sur le 5 000m (14'26"72). Enfin, Joe Kovacs a lui remporté un incroyable concours de poids à 22,91m, soit un petit centimètre d'avance sur Ryan Crouser et Tomas Walsh.