Mondiaux indoor : L’édition 2020 prévue à Nankin repoussée à 2021

World Athletics to postpone World Athletics Indoor Championships Nanjing 2020 to March 2021.



📰: https://t.co/0ihe7yGj4m pic.twitter.com/IjqrCR6bSY

— World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2020

La saison d’athlétisme indoor 2020 vient de perdre son principal temps fort. En effet, les championnats du monde prévus du 13 au 15 mars prochain dans la ville chinoise de Nankin ont été reportés et n’auront pas lieu avant le mois de mars 2021. Une décision qui est justifiée par l’épidémie de coronavirus qui touche actuellement la Chine et, face au risque de propagation à l’échelle mondiale, World Athletics a préféré ne pas étudier la possibilité de déplacer l’organisation des épreuves dans un autre pays et ne considère pas d’autre site que Nankin pour cette future édition 2021 des championnats du monde indoor.« La saison indoor d’athlétisme a une fenêtre très resserrée dans le calendrier, jusqu’à la fin du mois de mars, et nous sommes convaincus que nous arriverons à trouver une date adéquate pour organiser cet événement en 2021, déclare World Athletics dans un communiqué. Nous souhaiterions que Nankin l’accueille en raison du large travail de préparation et de planification qui ont été mis en œuvre pour l’organiser. Nous n’avons pas choisi d’annuler ces championnats car beaucoup de nos athlètes souhaiteraient qu’il ait lieu donc, à partir de maintenant, nous allons travailler avec nos athlètes, nos partenaires et le comité d’organisation de Nankin pour sécuriser une date pour organiser cet événement en 2021. » Ce sera donc la première fois depuis 2003, et les Mondiaux organisés à Birmingham d’une part et à Saint-Denis de l’autre, que les championnats du monde indoor et en extérieur auront lieu la même année.