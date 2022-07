Mondiaux : Happio en finale, pas les Bleus du 110m haies

Zhoya, Martinot-Lagarde et Kwaou-Mathey s'arrêtent en demies, Holloway garde son titre

Nageotte confirme, les Françaises passent à côté

Toujours pas de médaille pour la délégation française aux championnats du monde d'athlétisme de Eugene. La troisième session de soirée a même été globalement décevante pour le clan tricolore. Mais une bonne nouvelle tout de même : la qualification de Wilfried Happio pour la finale du 400m haies. Le quadruple champion de France de la discipline, âgé de 23 ans, qui avait défrayé la chronique il y a quelques semaines en se faisant agresser juste avant sa finale des championnats de France pour une histoire d'ordre privé, a explosé son record personnel., établi justement le 25 juin, jour de son agression. Le Français a réussi le troisième temps des séries au total. Pourquoi pas une belle surprise lors de la finale, prévue mardi (4h50 dans la nuit de mardi à mercredi heure française) ?Il n'y a pas eu en revanche de Français en finale du 110m haies, une discipline qui a pourtant souvent réussi à l'athlétisme tricolore. Les trois hurdleurs présents en demi-finales ont en effet échoué tour à tour. A commencer par le grand espoir français Sasha Zhoya (20 ans), qui a commis beaucoup trop d'erreurs et a fini cinquième de sa série en 13"47. Mais il a déjà donné rendez-vous pour les championnats d'Europe dans un mois à Munich. Dans la deuxième série, l'éternel Pascal Martinot-Lagarde (30 ans) a reconnu qu'il avait retrouvé toutes ses sensations, mais n'a pu faire mieux que quatrième en 13"40 (record de sa saison).La finale, justement, a vu la victoire de l'Américain Grant Holloway, tenant du titre et vice-champion olympique à Tokyo, en 13"03. Il a devancé son compatriote Trey Cunningham (13"08) et l'Espagnol Asier Martinez (13"17, record personnel), alors que le champion olympique jamaïcain Hansle Parchment n'a pas pris part à la finale, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le meilleur performeur mondial de l'année, l'Américain Devon Allen, a quant à lui été disqualifié pour faux-départ, pour un millième de seconde.Enfin, la finale de la perche féminine se déroulait également ce dimanche, et elle a vu la victoire de l'Américaine championne olympique Katie Nageotte (31 ans), qui l'a emporté au nombre d'essais face à sa compatriote Sandi Morris, déjà vice-championne du monde en 2017 et 2019.Le podium est complété par l'Australienne Nina Kennedy, avec une barre à 4,80m. Cela s'est mal passé en revanche pour les deux Françaises en lice. Ninon Chapelle a fini onzième, ne pouvant faire mieux que 4,45m, alors que Margot Chevrier n'est parvenue à franchir aucune barre.