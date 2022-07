🥺🇫🇷 Wilfried Happio à un souffle du podium sur le 400 mètres haies ! Le Français se classe quatrième à deux centièmes de la médaille de bronze...

Après cinq jours de compétition, la France n'a toujours pas remporté de médaille aux championnats du monde d'athlétisme de Eugene, mais il s'en est fallu de très peu pour que Wilfried Happio ne débloque le compteur de la délégation tricolore ! Le natif de Bourg-la-Reine, qui s'entraîne à Lille, a en effet terminé quatrième de la finale du 400m haies, échouant à seulement deux centièmes du podium, de cette course remportée par Alison Dos Santos. Parti au couloir 4, après avoir réussi le troisième temps des séries, l'athlète français de 23 ans a rapidement été rattrapé par le recordman du monde Karsten Warholm, qui était dans le couloir 3, et il était cinquième au moment d'aborder la dernière ligne droite. Mais le Norvégien a complètement craqué et Happio s'est retrouvé à la lutte avec l'Américain Trevor Bassitt pour la troisième place.Happio explose une nouvelle fois son record personnel, l'améliorant de 73 centièmes, après l'avoir déjà battu de 43 centièmes en demi-finale.Le 400m haies français semble avoir trouvé son nouveau joyau. Le voici en effet à quatre centièmes du record de France établi par Stéphane Diagana en 1995 (47"37). Avec trois records personnels battus en moins d'un mois, malgré une agression (pour un problème d'ordre privé) avant la finale des championnats des France qui l'a forcément perturbé psychologiquement et physiquement,. Mais en Bavière, Karsten Warholm sera forcément revanchard, après avoir terminé seulement septième de cette finale. Il a fini très loin des deux athlètes qu'il avait battus en finale des Jeux Olympiques l'an passé : le Brésilien Alison Dos Santos (22 ans), médaillé de bronze à Tokyo et vainqueur de son premier titre mondial ce mardi en battant le record des championnats (46"29), et l'Américain Rai Benjamin (25 ans la semaine prochaine), vice-champion du monde et olympique en titre, et qui ajoute une nouvelle médaille d'argent à son palmarès, dans un chrono de 46"89.