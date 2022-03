Mondiaux en salle : Samba-Mayela sacrée sur le 60m haies

🥇 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 !

Warner intouchable, Mahuchikh dans l’émotion

Jacobs sacré d’un cheveu face à Coleman

Cyréna Samba-Mayela sur le toit du monde ! Après avoir donné rendez-vous en demi-finales, avec le troisième temps (7’’85), la protégée de Teddy Tamgho n’a pas été submergée par la pression d’un finale mondiale. La hurdleuse tricolore est allée chercher le titre de championne du monde avec, à la clé, un nouveau record de France en 7’’78, retirant quatre centièmes à la référence établie en 1991 par Monique Ewanje-Epée et en 2004 par Linda Ferga. La Tricolore s’impose devant la Bahamérenne Devynne Charlton (7’’81) et l’Américaine Gabriele Cunningham (7’’87). Alors qu’aucun objectif de médailles n’avait été fixé aux athlètes français, Cyréna Samba-Mayela est sans aucune doute allé au-delà de tous les espoirs les plus fous. Margot Chevrier, pour sa part, s’est arrêtée à 4,45m à l’occasion de la finale du saut à la perche dont elle a pris la 10eme place, avec une barre passée au deuxième essai, ayant échoué à trois reprises à 4,60m. Seule à avoir passé 4,80m au troisième essai, Sandi Morris remporte son deuxième titre mondial en salle consécutif. L’Américaine devance sa compatriote Katie Nageotte et la Slovène Tina Sutej, qui se sont arrêtées à 4,75m.Après son titre olympique du décathlon, Damian Warner repart de Belgrade avec l’or sur l’heptathlon, disputé en l’absence de Kevin Mayer. Ayant remporté six des sept épreuves, le Canadien s’impose avec 6489 points devant le Suisse Simon Ehammer (6363 points) et l’Australien Ashley Moloney (6344 points). Une deuxième journée des Mondiaux en salle de Belgrade a commencé avec un grand moment d’émotion. Avec une barre à 2,02m, soit la meilleure performance mondiale de l’année, Yaroslava Mahuchikh a dominé la finale du saut en hauteur. L’Ukrainienne, qui a fui son pays pour rejoindre la Serbie, remporte son premier titre mondial en salle devant l’Australienne Eleanor Patterson (2,00m) et la Kazakhe Nadezhda Dubovitskaya (1,98m). Toutes deux ont battu leur record continental à l’occasion de cette finale. Sur le 800m, Mariano Garcia a fini par avoir le dernier mot. L’Espagnol s’impose en 1’46’’20 devant le Kenyan Noah Kibet (1’46’’35) et l’Américain Bryce Hoppel (1’46’’51). La finale du 1500m, quant à elle, a été nettement dominée par l’Ethiopie, qui signe le premier triplé de l’histoire des Mondiaux en salle. Améliorant le record des championnats en 3’57’’19, Gudaf Tsegay n’a pas laissé la moindre chance à ses compatriote Axumawit Embaye (4’02’’29) et Hirut Mashesha (4’03’’39).Comme Damian Warner, Lamont Marcell Jacobs a doublé titre olympique et titre mondial en salle. Après avoir battu une première fois la meilleure performance mondiale de l’année, l’Italien a offert un magnifique duel lors de la finale du 60m avec Christian Coleman, qui avait manqué les derniers Jeux Olympiques pour avoir manqué trois contrôles antidopage. Ayant tous deux coupé la ligne d’arrivée en 7’’44, c’est aux millièmes de seconde que Lamont Marcell Jacobs s’impose avec une marge de trois millièmes. Marvin Bracy (6’’44) complète le podium. Présente aux championnats du monde en salle pour la première fois depuis sa médaille de bronze à Sopot en 2014, Shaunae Miller-Uibo n’a pas fait le déplacement pour rien. La Bahaméenne a dominé la finale du 400m en 50’’31 devant la Néerlandaise Femke Bol (50’’57) et la Jamaïcaine Stephenie Ann McPherson, qui bat à cette occasion son record national (50’’79). La finale masculine, quant à elle, a vu le Trinidadien Jereem Richards signer un nouveau record des championnats en 45’’00 pour remporter d’un souffle le titre mondial face à l’Américain Trevor Bassitt (45’’05). Le bronze revient au Suédois Carl Bengtröm avec un nouveau record national (45’’33). Sacré champion olympique du lancer du poids à Tokyo, Ryan Crouser a dû s’avouer vaincu ce samedi à Belgrade. L’Américain a vu le Brésilien Darlan Romani remporter le titre mondial avec un nouveau record des championnats à 22,53m, soit une avance de seulement neuf centimètres sur son dauphin (22,44m). Tomas Walsh, avec un nouveau record continental (22,31m), complète le podium.