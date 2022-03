Mondiaux en salle : Neuf Français à Belgrade

🇫🇷 Découvrez la sélection française pour les 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗹𝗹𝗲, qui auront lieu à Belgrade, en 🇷🇸 Serbie, du 18 au 20 mars.



Samba-Mayela et Cambours pour l'expérience

L’équipe de France sera privée de ses deux superstars Renaud Lavillenie (méforme) et Kevin Mayer (touché au tendon d’Achille) lors des championnats du monde en salle d’athlétisme à Belgrade du 18 au 20 mars, mais la délégation tricolore comptera tout de même neuf éléments. Cette compétition ne s’est plus déroulée depuis 2018, puisque les Mondiaux de Nanjing, en Chine, avaient été reportés en 2020 (ils auront lieu en 2023) au début de la pandémie. A Birmingham il y a quatre ans, la France était repartie avec trois médailles : l’or pour Lavillenie et Mayer, et le bronze pour Aurel Manga sur 60m haies. Aucun des trois ne sera présent en Serbie. Sur 60m haies, une discipline qui réussit traditionnellement à la France,Le saut à la perche sera l’autre discipline bien représentée par la France, avec deux concurrents : le tout nouveau champion de France Thibaut Collet (22 ans) et Valentin Lavillenie (30 ans). Mais avec 5,81m réussis tous les deux, ils sont bien loin du Suédois Armand Duplantis, qui a battu le record du monde lundi, et de l’Américain Christopher Nilsen, les seuls à avoir dépassé les 6m cette année. Il y aura également deux Français dans le concours du triple saut : Jean-Marc Pontvianne (27 ans) et Melvin Raffin (23 ans). Pontvianne peut espérer une médaille, lui qui est le troisième meilleur performeur de la saison, avec 17,08m. Raffin est quant à lui huitième avec 16,82m.Du côté des femmes, on retrouvera trois Bleues. Sur 60m haies, Cyrena Samba-Mayela (21 ans), la protégée de Teddy Tamgho, qui a battu son record personnel cette saison avec 7"84 (septième meilleure performeuse de l’année), viendra prendre de l’expérience pour la suite.Enfin, la Nancéienne Aurore Fleury (28 ans), qui elle aussi a battu son record personnel en 2022 (4'07"09), représentera quant à elle la France sur 1500m, avec la 19eme performance mondiale de l’année.