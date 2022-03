Mondiaux en salle : Les Bleus se ratent en finale du triple saut

💥 Meilleure performance mondiale de l'année !



Cambours septième, pas de finale pour Fleury



Aurore Fleury 4e de sa série du 1500 m en 4'12''20, premier chrono non qualifié pour la finale.



C'est parti pour les championnats du monde en salle d'athlétisme ! Quatre ans après la dernière édition, à Birmingham en 2018 (celle de 2020 en Chine avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus), Belgrade accueille la compétition de vendredi à dimanche, avec dix athlètes pour représenter la France, mais pas les cadors Renaud Lavillenie (en méforme) et Kevin Mayer (blessé). Ce vendredi matin se déroulaient les premières séries à la Stark Arena, ainsi que les premières épreuves de l'heptathlon et du pentathlon. La finale du triple saut était notamment au programme, et les deux tricolores en lice ne sont pas parvenus à monter sur le podium.La médaille d’or est revenue au Cubain Lazaro Martinez (17,64m, meilleure performance mondiale de l’année), devant le Portugais Pedro Pichardo (17,46m, record national indoor) et l’Américain Donald Scott (17,21m, record de sa saison).En l'absence de Mayer, aucun Bleu n'est aligné sur l'heptathlon, mais Léonie Cambours (21 ans), auteure de son record personnel cette saison, participe au pentathlon. Et la sociétaire du club de Vernon occupe la septième place ex-aequo après les trois premières épreuves. La Française a d’abord terminé septième de sa série du 60m haies, en 8"37, puis sixième du concours de hauteur avec un saut à 1,83m (record de sa saison), et enfin onzième du concours de poids avec un lancer à 12,00m.C’est la Belge Noor Vidts, souvent restée dans l’ombre de sa compatriote Nafissatou Thiam (absente à Belgrade), qui mène le classement et espère bien décrocher l'or. Enfin, dans les séries du 1500m féminin, Aurore Fleury (28 ans) n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale, finissant quatrième de sa série en 4'12"20, soit cinq secondes moins bien que son record personnel établi cette année. Auteure du 13eme temps au total, la Nancéienne ne passe pas le cut, seules les douze premières étant qualifiées pour la finale.