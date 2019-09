Mondiaux-Diniz: "On nous prend pour des cons !"

Actuellement à Doha pour les Mondiaux d’athlétisme, Yohann Diniz disputera samedi le 50 km marche. Le champion du monde 2017 a poussé un gros coup de gueule en conférence de presse concernant les conditions météo.

"Ce sont des conditions, pffff… Je suis un peu dépité. Je suis arrivé ici en très grande forme mais il y a plein de choses qui m’interpellent, souffle-t-il. Tous les athlètes vont prendre le départ mais en ce qui concerne le hors-stade, on nous prend pour des cons. Je suis énervé. Autant dans le stade, on aura des conditions normales, entre 24 et 25 degrés, mais en-dehors on nous met dans une fournaise qui n’est pas possible. Là, on est pris pour des cobayes"

Afin d’éviter les grandes chaleurs, les organisateurs ont choisi de programmer la course à 23h30 heure locale (22h30 en France). Malgré cette heure tardive, les températures devraient avoisiner les 30 degrés.